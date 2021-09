Carlos Ruiz es considerado el mejor de la historia del futbol de Centroamérica en la MLS

Guatemala celebró el 15 de septiembre los 200 años de independencia, el mismo día que Carlos Ruiz festejó los 42 años de vida.

En su faceta en la liga del futbol estadounidense, el exdelantero guatemalteco logró anotar 89 goles en 183 partidos y se convirtió en el máximo anotador centroamericano hasta el momento en la liga de MLS.

Uno de sus máximos logros fue el gol conseguido en la final de la Liga MLS que significó el título para el Galaxy de Los Ángeles frente al New England Revolution, además de ser elegido el jugador más valioso en el Juego de Estrellas del 2003.

Happy Birthday to one of the greatest 𝕲's ever, @FishCr20 🇬🇹 #LAGalaxy x @Freeway_Ins pic.twitter.com/oEMVepmskC

On this day in 2002, a brace from @FishCr20 helped the Galaxy come from behind to beat Chicago Fire 2-1 at Cardinal Stadium. Ruiz' game-winning goal ensured that he had broken Hurtado's record for most goals in a season #LAGalaxy pic.twitter.com/RxokebuZdD

