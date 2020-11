Cavani marca su primer gol con el United en victoria contra Everton

Manchester United se impuso este sábado en campo del Everton (3-1), en la octava jornada, aliviando la presión sobre su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, en un encuentro en el que el uruguayo Edinson Cavani anotó su primer gol con los Red Devils.

Tras la derrota frente al Basaksehir Istanbul (2-1) en Liga de Campeones esta semana y los rumores de contactos entre Mauricio Pochettino y los Red Devils, parecía que el futuro del técnico noruego se vería comprometido con un nueva derrota.

El brasileño Bernard había puesto en ventaja al Everton en el minuto 9, pero un doblete del portugués Bruno Fernandes (25, 32) encaminó el triunfo del Manchester United, antes de que Cavani en el descuento cerrara la cuenta (90+5).

El pase de gol a Cavani tuvo como protagonista al héroe del partido para el United, Bruno Fernandes.

El uruguayo y su compañero francés Paul Pogba habían entrado en el terreno de juego a ocho minutos del final.

Estos tres puntos dejan al Manchester United en la segunda mitad de la tabla (13º con diez unidades) y alejan un poco el espectro de un despido de su técnico.

Tras entrar en lugar del francés Anthony Martial, el uruguayo, que heredó el mítico número 7 de Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo, se encontró a la conclusión de un contragolpe de cuatro contra dos, bien conducido por Bruno Fernandes.

