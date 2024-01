Cepillando historias: El insólito anuncio durante un partido de la Premier League que se viraliza en el corazón de Stamford Bridge

Los siete individuos, ubicados al borde de la cancha, captaron la atención de los espectadores circundantes, quienes observaban con asombro la inusual escena. Además de cepillarse, se les vio leyendo, lo que llevó a los aficionados a expresar desconcierto en las redes sociales.

Pronto, se reveló que todo formaba parte de la promoción de la película Argylle, programada para su lanzamiento el próximo mes. El nombre de la película también se exhibía en el uniforme del equipo durante la previa y el calentamiento.

You never know where Agent Argylle will show up. https://t.co/il1xxRqWul

Sin embargo, esta estrategia de promoción durante el juego no fue bien recibida por los fanáticos, quienes expresaron rápidamente su desaprobación en X. “¿Qué tiene que ver esto con Chelsea?”, cuestionó uno. Otro tuiteó: “¿Por qué estamos promocionando Argylle? Boehly, ¿qué estás haciendo?”. Otro más agregó: “Cepillarse los dientes durante un partido. Impactante. Ya no es un club de futbol serio”.

Mauricio Pochettino says he’s hoping to get an invite to the premiere of Argylle after praising the bizarre mid-game promotion of the film at Stamford Bridge 🤣

Al hablar después del partido, el entrenador argentino, Mauricio Pochettino comentó: “Estaba al tanto. No afectó el espectáculo. El futbol está abierto a muchas empresas diferentes, y pueden ocurrir muchas cosas. No afectó a los profesionales en el campo. Es agradable para los aficionados, bonito ver la promoción de la película, y Argylle se ve muy bien. Espero que me inviten al estreno”.

Don’t let the cat out of the bag. Argylle, in theaters February 2, 2024.

❤️ this tweet to keep the cat in the bag and get exclusive updates from #ArgylleMovie. pic.twitter.com/OTuZyR3fHw

— Argylle (@argyllemovie) September 28, 2023