Champions League: Aleksander Ceferin pidió perdón por polémico sorteo y dejó en claro que “no fue un error humano, fue un error de la UEFA”

Agregó: “Lamentamos que hayan ocurrido errores y pedimos disculpas, pero no han sido errores humanos sino tecnológicos”.

Además, indicó: “Cuando tuvimos la información de que había algún fallo en el software tuvimos una reunión por teléfono con los auditores que estaban presentes y con el proveedor externo del software. Ninguno pudo asegurar en qué momento se produjo el error y ambos propusieron volver a hacer el sorteo”.

Ceferin señaló en la conferencia de prensa posterior al Comité Ejecutivo que en la reunión de este jueves 16 de diciembre se abordó esta situación y que sostuvo que había que corregir el error.

“Nuestra decisión fue ser transparente, no ocultar nada y demostrar que respetamos las regulación”, expresó.

