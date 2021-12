Champions League: Después del error en el sorteo ahora Messi jugará ante el Real Madrid y Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid

Según pudo saber EFE de fuentes del club, provocó el enfado al considerar que esto es otra “adulteración flagrante” del sorteo.

Lo considera así ya que su emparejamiento con el Benfica, que se dio al comienzo del sorteo, sí cumplió con las normas del mismo, por lo que consideran “inadmisible” la decisión de repetir su cruce.

El Real Madrid transmitió a la UEFA que el sorteo debería repetirse teniendo en cuenta el cruce contra el Benfica, pero no fue así y le tocó uno de los ‘cocos’ que se clasificaron como segundos de grupo.

Y con el que más alicientes comparte. Tras el frustrado fichaje de Mbappé, con el que se sigue especulando con su llegada al conjunto blanco el próximo verano ya que acaba contrato el 30 de junio de 2022, y desde enero es libre de negociar con cualquier club, llegará el galo al Santiago Bernabéu aún con la camiseta del París Saint Germain.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021