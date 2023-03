Champions League: El AC Milan regresa 11 años después a unos cuartos de final del torneo europeo

El histórico AC Milan, segundo del palmarés de la máxima competición europea de clubes con siete títulos, accede a los cuartos de la Champions por primera vez desde 2012, año en el que le cerró el camino en esa ronda el FC Barcelona. Los ‘Rossoneri’ no levantan la ‘Orejona’ desde 2007, cuando Kaká les condujo a lo más alto.

La clasificación para cuartos de la Liga de Campeones tranquiliza los ánimos en un equipo sin grandes alegrías desde el parón mundialista y la llegada de 2023.

En enero cayó en octavos de la Copa de Italia ante el Torino y también perdió la Supercopa de Italia por un rotundo 3-0 ante su vecino Inter. En la Serie A, donde el Nápoles tiene una grandísima distancia que le perfila como probable campeón, la derrota 2-1 del pasado sábado en el campo de la Fiorentina hizo bajar al Milan a la quinta posición, sacándole incluso de la ‘zona Champions’.

Todo ello ha hecho que la Liga de Campeones se presente como la tabla de salvación a su temporada y como su última esperanza para lograr un título en el final de curso.

Por su parte, el Tottenham, cuarto de la Premier League, tendrá que centrarse ahora en asegurar una de las posiciones del ‘Top 4’ para estar en la próxima Champions.

El equipo londinense no alcanza los cuartos de final de la Liga de Campeones desde 2019, el año en el que llegó a ser subcampeón a las órdenes del argentino Mauricio Pochettino.

