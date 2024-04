Dos viejos conocidos se medirán en uno de los enfrentamientos de ida de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024. El Arsenal se medirá al Bayern Múnich en un duelo que históricamente no deja nada bien parado al equipo inglés.

El Arsenal buscará alcanzar su primera semifinal en Europa desde que es entrenado por Mike Arteta al mismo tiempo que debe mantener el ritmo en la Premier League si desea celebrar el título.

El Bayern Múnich por su lado llega al duelo con claras dudas; en la liga alemana no le ha ido bien y prácticamente la tiene perdida a manos de un Bayer Leverkusen que está invicto en la temporada.

Pese a que ambos clubes llegan con realidades en polos opuestos, la afición del Arsenal no puede olvidar que el Bayern siempre ha sido un formidable adversario. Quince veces se han visto las caras en Champions League y siete veces ganó el conjunto alemán. Los otros resultados son dos empates y apenas tres victorias inglesas, además, los bávaros han eliminado a los gunners en las ediciones de 2005, 2013, 2014 y 2017.

Sin embargo, hay un motivo por el cual el Arsenal puede soñar con hacer un buen partido ante el Bayern: esta temporada no han recibido ni un solo gol en el Emirates Stadium y suman pleno de victorias.

Mientras el equipo inglés aspira a una campaña histórica, para el Bayern ganar la Champions es la forma que le queda de rescatar un año en el que ha sido irreconocible.

"Tenemos que aprovechar la situación para dar una sorpresa ante el Arsenal. No es el momento de rendirse", escribió Thomas Müller en su cuenta de Instagram.

El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Arsenal y Bayern será a las 13 horas del martes 9 de abril.

La retransmisión está a cargo del canal ESPN y también será posible verlo por Star Plus, un servicio por streaming que tiene un valor aproximado de U$D10.50 al menes (unos 81,67 quetzales).

Bring the noise. Wear red. Let's make it a night to remember, Gooners. pic.twitter.com/gQ92OHSwhT