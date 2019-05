Champions League | Madrid se prepara con 4 mil 700 elementos, un dron y límites al alcohol

Son algunos de los detalles que han ofrecido este día los máximos responsables del dispositivo después de la última reunión de coordinación celebrada en la Delegación del Gobierno en Madrid, con implicación de todas las administraciones.

Por primera vez en un operativo de seguridad de un espectáculo deportivo considerado de alto riesgo participará un dron de la Policía Nacional, que sobrevolará las inmediaciones del estadio.

Junto con la Uefa, se pondrán en marcha equipos conjuntos de información para ofrecer atención directa a los aficionados en cada una de las “fan zone”: la del Liverpool en la plaza de Felipe II y la del Tottenham en la plaza de Colón.

Además de la previsión de asistencia desde el Reino Unido de unos 16 mil aficionados con entradas facilitadas por la Uefa, también se espera la llegada de seguidores desde Benidorm, Alicante;, Canarias, Baleares o la Costa del Sol.

De los 4 mil 700 efectivos, 4 mil 200 serán policías nacionales, a los que se sumarán agentes de la Guardia Civil y Policía Municipal, así como personal de los servicios de emergencia como Samur-Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

La Uefa no permite la mezcla de las aficiones, pero las dos áreas destinadas a ellos están conectadas con las inmediaciones del estadio a través de metro: la línea 5 desde Colón dejará a la hinchada del Tottenham en la parada de Canillejas para acceder al campo por el fondo norte, en tanto que los seguidores del Liverpool se desplazarán por la línea 2 hasta la estación de Las Rosas y de ahí hasta las puertas del fondo sur.

