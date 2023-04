Champions League: Rodrygo se inspira en su ídolo Cristiano Ronaldo para festejar su doblete y la clasificación del Real Madrid

Esta vez no fue una exhibición ni un paseo. Fue una muestra de que el Real Madrid a veces sabe jugar con el resultado y defenderse. Contentarse con el marcador hasta que surge la oportunidad. Hasta que la pelota llega a las botas de Rodrygo a media hora para el final y este ajusticia al Chelsea con celebración a lo Cristiano incluida.

“Primero pensé en resbalar por el césped pero en la rodilla tengo una pequeña inflamación y no puedo hacerlo. Luego pensé rápido en mi ídolo Cristiano Ronaldo”, reconoció el brasileño luego del triunfo en Stamford Bridge.

Rodrygo guarda un idilio especial con la Liga de Campeones, competición en la que ha marcado 16 goles en 37 encuentros.

“Hasta hoy no se explicarlo pero es una competición muy especial para mí. Siempre que jugué hice algo especial para ayudar al equipo. Estoy muy contento. Quiero aportar más goles y ganar más veces la Champions”, manifestó.

Rodrygo: "Modric sempre fala comigo. Em um momento da temporada no qual eu estava bem mas não era titular, me dizia para ficar tranquilo e que tudo daria certo. Sou muito grato a ele por tudo que faz por mim. Sim, é meu pai (risos)." [via @teledeporte]pic.twitter.com/m2jE2e85A5

