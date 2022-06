Clásico español en Las Vegas: Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en un amistoso en gira por los Estados Unidos

El 26 de julio el Real Madrid enfrentará al América en el Oracle Park de San Francisco (California) y el FC Barcelona a la Juventus en el Cotton Bowl Stadium de Dallas (Texas).

El Real Madrid y la Juventus se verán las caras en el último duelo de la gira el 30 de julio en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (California).

“Después de varios años sin ver jugar a algunos de estos equipos en los Estados Unidos, estamos encantados de brindar de nuevo la oportunidad de que los fanáticos del fútbol en los Estados Unidos puedan apoyar en persona a sus clubes europeos y mexicanos favoritos”, dijo en el comunicado Tom Braun, vicepresidente de operaciones de fútbol y negocios y desarrollo comercial de AEG.

En el último enfrentamiento de Real Madrid y FC Barcelona en Estados Unidos, más de 64 mil aficionados llenaron el Hard Rock Stadium de Miami para ver a astros como Lionel Messi, Neymar o Karim Benzema.

Messi, Ivan Rakitic y Gerard Piqué anotaron ese día los goles azulgrana mientras Mateo Kovacic y Marco Asensio descontaron para el equipo blanco.

Además de este enfrentamiento, solo hay dos precedentes de partidos entre ambas escuadras fuera de España.

Uno de ellos ocurrió en enero en la última edición de la Supercopa de España que se disputó en Riad, con victoria del Real Madrid por 3-2, y el otro en Barquisimeto (Venezuela) en 1982 también con triunfo blanco por 1-0.

