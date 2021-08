Clubes ingleses rechazan liberar a 60 jugadores extranjeros para la fecha Fifa de septiembre

Según las reglas en vigor actualmente, cualquier persona que viaja a estos países debe aislarse estrictamente diez días en un hotel elegido por las autoridades a su regreso.

Una cuarentena así “no solo sería muy perjudicial para el bienestar y la salud de los jugadores, sino que también los haría indisponibles para jugar dos jornadas de la Premier League, una jornada de competiciones europeas y la tercera ronda de la Copa de la Liga”, señala el comunicado.

En la lista roja aparecen muchos países de América del Sur, incluidos Brasil y Argentina, que se enfrentan el 5 de septiembre en Rio de Janeiro, así como Uruguay, selección del delantero del Manchester United Edinson Cavani.

El lunes, la Federación Egipcia de Futbol (EFA), otro país en la lista roja, ya había anunciado que los ‘Reds’ se negaron a liberar a su delantero Mohamed Salah.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

