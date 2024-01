¡Colaboración sorpresa! Lionel Messi y Inter Miami revolucionan las redes con diseños de camisetas inspiradas en la NFL y los Dolphins

Con el objetivo de cumplir con todas las expectativas, Inter Miami se prepara para revelar en los próximos días su tercer kit para la temporada 2024 de la MLS. Sin embargo, debido a la gran expectación generada por la posible colaboración con los Miami Dolphins, diversos diseños de camisetas ya circulan en línea, según una filtración exclusiva de Footy Headlines.

Estas camisetas muestran el icónico número 10 en el distintivo color verde del equipo de la NFL, combinado con las tradicionales franjas naranjas y blancas. El logotipo de Inter Miami ocupa un lugar central, fusionando hábilmente estos colores característicos.

Si Lionel Messi y el Inter Miami finalmente lanzan al mercado este kit inspirado en la NFL, no hay duda de que podría convertirse en una de las camisetas más vendidas del año tanto en Estados Unidos como en el mundo.

Desde la llegada de Pelé al New York Cosmos en 1975 y de David Beckham al LA Galaxy en 2007, no se había experimentado una demanda tan masiva de camisetas de fútbol en Estados Unidos. El impacto de este diseño promete ser colosal, marcando un hito en la historia del fútbol en el país.

Inter Miami’s third jersey for the upcoming season has been inspired by Miami Dolphins 😍 pic.twitter.com/7z8pMG3Z5V

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) January 7, 2024