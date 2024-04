Con 77 puntos, los gunners se distancian del Liverpool, segundo con 74, y del Manchester City, tercero con 73. Los reds visitan el 24 de abril Goodison Park en el derbi contra el Everton, mientras que los citizens tienen dos partidos pendientes, el primero de ellos en Brighton el 25 de abril.

"Estoy muy contento con el partido, con la cantidad de ocasiones y goles que anotamos, la portería a cero, que mostró la consistencia que tenemos", valoró el entrenador español Mikel Arteta al difusor inglés TNT.

En el Emirates Stadium del norte de la capital británica, Leandro Trossard (4), Ben White (52 y 70) y Kai Havertz (57 y 65) dejaron noqueado al Chelsea, con un resultado que podría haber sido más abultado de no haber sido por varias buenas paradas del guardameta serbio Djordje Petrovic.

"Creo que el gol temprano nos ayudó mucho, después jugamos muy bien, tuvimos muchas ocasiones", valoró Trossard en TNT.

Los blues, que quedaron eliminados de la Copa de Inglaterra el 20 de abril en la semifinal contra el City (1-0), ocupan la novena posición (47 puntos) del campeonato, y tienen cada vez más difícil clasificar a competiciones europeas la próxima temporada, el objetivo mínimo al que aspiraban los hombres de Mauricio Pochettino.

El argentino no pudo contar con su mejor jugador de la temporada, el joven Cole Palmer, que fue baja por enfermedad. Sin el dinamismo del inglés, el Chelsea se mostró totalmente inofensivo en las pocas ocasiones en las que merodeó la portería defendida por el español David Raya.

Su homólogo bajo los tres palos del Chelsea, Petrovic, no estuvo acertado en el gol inicial de Trossard, pero se redimió con grandes atajadas consecutivas a Havertz y Trossard (27), para mantener vivos a los suyos hasta el descanso.

Pero tras el paso por el vestuario, el Arsenal multiplicó el asedio y las ocasiones empezaron a entrar una tras otra. Especialmente doloroso fue el doblete del alemán Kai Havertz, exjugador del Chelsea que en 2021 anotó el gol de la victoria en la final de Liga de Campeones contra el Manchester City.

A la espera de lo que hagan sus rivales por el título, los hombres de Mikel Arteta tendrán otro gran test el domingo (13h00 GMT) en el derbi del norte de Londres en la cancha del Tottenham (5º).

"Sigo retándoles, exigiéndoles y haciéndoles creer que pueden hacerlo... Tenemos muchos partidos, el del domingo va a ser duro contra un rival 'top'. Disfrutemos la noche de hoy y volvamos al trabajo", declaró Arteta.

Tras la goleada ante el Chelsea el Arsenal ocupa provisionalmente la primera casilla de la clasificación de la Premier League al sumar 77 puntos en 34 partidos jugados. El conjunto de Londres mantendrá el primer lugar si Liverpool (74 puntos) y Manchester City (73) llegan a pinchar en sus partidos.

Liverpool tiene un partido pendiente mientras que el City tiene dos, por ahora el equipo que dirige Pep Guardiola depende de sí mismo para obtener el título, pero un pinchazo en estas últimas jornadas le podría costar la Premier.

Liverpool visita al Everton el miércoles 24 de abril a las 13 horas y el jueves 25 el City hará lo propio contra el Brighton.

A look at how @Arsenal's win against Chelsea leaves the top three contest 👀



3️⃣ points clear of Liverpool

4️⃣ points clear of Man City pic.twitter.com/8ESysV84I2