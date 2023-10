Con esta publicación de Lionel Messi el Inter Miami logró que el precio de sus entradas volviera a subir aprovechando la euforia por el 10 argentino

En el post, se muestra a Messi con el puño en alto y la frase “nos vemos mañana”, sugiriendo que La Pulga estará disponible para el partido en el DRV PNK Stadium. En cuestión de segundos, los precios de las entradas volvieron a subir, agotándose rápidamente y comenzando desde los USD 180, en comparación con los USD 85 que costaban en su ausencia.

El reciente campeón del mundo en Qatar no estuvo presente en los partidos anteriores de Inter Miami, lo que facilitó la adquisición de entradas a precios más accesibles. Sin embargo, la mención de Messi en el post provocó una oleada de entusiasmo entre los seguidores, generando una fiebre por los boletos.

“Como si yo tuviera algo que ver con la venta de los tickets y a nosotros nos preocupan los jugadores”, comentó el Tata Martino sobre el impacto de Messi en la venta de entradas.

Para algunos aficionados, la noticia del regreso de Messi fue un alivio después de haber pagado altas sumas para verlo en acción. Su ausencia previa debido a una lesión causó decepción entre los seguidores que anhelaban presenciar su magia en el campo.

El partido en Chicago contra Inter Miami se agotó con 61,500 boletos vendidos antes de la baja de Messi. Como compensación, el Chicago Fire ofreció créditos a los aficionados para la temporada 2024.

La presencia de Messi en un partido del Inter Miami cambia radicalmente la ecuación en el fútbol de Estados Unidos, donde su magia atrae a multitudes dispuestas a pagar precios elevados por verlo jugar.

We go again tonight 🔥#MIAvCIN | 7:30 PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/VhrRDCYbUI

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 7, 2023