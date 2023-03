¡Contradice a Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes dice que “El ambiente en selección siempre ha sido bueno”

“No hay ningún soplo de aire fresco. Es sólo un periodo de transición. El ambiente en la selección siempre ha sido bueno. Nunca ha habido nada que no fuera un aire fresco“, señaló Fernandes en declaraciones a la cadena portuguesa RTP3.

“Se trata simplemente de nuevas dinámicas, nuevo entrenador, y tenemos que asimilar sus ideas”, afirmó el jugador del Manchester United.

En la rueda de prensa previa al partido contra Liechtenstein disputado la semana pasada, Cristiano elogió la llegada del entrenador español y dijo que “ahora hay un aire fresco” en el equipo.

“Los jugadores están muy felices, el ambiente es muy bueno. Es un capítulo diferente para todos nosotros. Las energías son buenas, positivas, eso es lo más importante. Ahora hay aire fresco, ideas y una mentalidad diferente“, aseveró Cristiano.

Preguntado por si el ambiente con Santos, con el que tuvo desencuentros en el Mundial de Qatar, era malo, Cristiano respondió que “también era bueno, pero esto es un soplo de aire fresco”.

“No es mejor ni peor, es como todo en la vida. Ha sido un buen cambio. Si preguntas a los jugadores, todos dirán lo mismo, es una energía diferente“, añadió.

