Copa de Campeones: El jugoso premio económico que se llevará el campeón de la edición de 2024

En ediciones anteriores (cuando se llamaba Liga de Campeones) el ganador se llevaba un premio de 500 mil dólares. Dicha cantidad, que fue la que recibió el León de México, campeón de la última edición.

La Concacaf entonces anunció que, a partir de 2024, el ganador de la Copa de Campeones recibirá USD 5 millones en distribuciones, lo que supone un aumento de más de cinco veces en comparación a otros años.

Para dimensionar, en la pasada Copa Centroamericana 2023 en donde Comunicaciones llegó hasta los cuartos de final, el Alajuelense, equipo que levantó el título ante el Real Estelí, generó un ingreso cercano a los 700 mil dólares durante todo el torneo, casi lo que se llevaba el campeón de la Liga de Campeones.

Si bien el aumento de los premios en el área fue significativo, aún está lejos de los que se dan en otros torneos de clubes a nivel mundial.

El campeón de la Champions League, el Manchester City se llevó unos 81.4 millones de euros en premios acumulables durante el torneo de los cuales 20 los ganó por ser campeón.

Mientras que el ganador de la Libertadores, el Fluminense, se embolsó una cifra cercana a los 30 millones de dólares durante todo el torneo.

Concacaf Champions Cup Round One is set! 🙌

Which team will advance to the Round of 16? pic.twitter.com/7lg6FodjyB

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 14, 2023