Coronavirus: Este es el video de los médicos británicos que hizo llorar a Klopp

En la entrevista que concedió el estratega alemán de 52 años, para el sitio web del Liverpool, envió un mensaje emotivo por la situación actual que se vive en el mundo: “Mostrar la mayor solidaridad, amor y amistad”.

Además de ese mensaje, Klopp confesó que había visto un video que circula en redes sociales de un grupo de médicos británicos que cantan ‘You’ll never walk alone’, el himno del futbol que representa al Liverpool.

“Me mandaron el video de las personas en el hospital a las afueras del área de cuidados intensivos y, cuando comenzaron a cantar, comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Pero lo muestra todo. Estas personas no solo trabajan, sino que tienen un buen espíritu”, confesó el técnico.

“Están acostumbrados a ayudar a otras personas. Y nosotros necesitamos acostumbrarnos, porque usualmente tenemos nuestros propios problemas y otras cosas. Pero para ellos es su trabajo, lo hacen día tras día. Y se ponen en peligro, porque ayudan a las personas enfermas y con discapacidades graves, por lo que no podría admirarlos más y apreciarlos más”, añadió Jürgen.

Cuando había sido consultado por su opinión sobre el covid-19 en conferencias de prensa, el entrenador nacido en Stuttgart había preferido no comentar nada al respecto e incluso se había molestado.

“En el futuro, en 10, 20, 30 o 40 años, si miramos hacia atrás y la conclusión es que este fue el periodo en que el mundo mostró la mayor solidaridad, el mayor amor, la mayor amistad o lo que sea… eso sería realmente genial”, aseguró.

#Liverpool | El video de los trabajadores del Servicio de Salud británico que quebró a Jürgen Klopp 🇬🇧😢

🗣️ "Empezaron a cantar el 'You'll Never Walk Alone' y me puse a llorar. Es increíble. Ellos trabajan, tienen buen espíritu y están acostumbrados a ayudar a los demás" 👏 pic.twitter.com/e6xXRdDfzy

— LA NACION Deportes (@DeportesLN) March 27, 2020