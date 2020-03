Coronavirus: Messi encabeza reparto estelar de la Fifa en video contra el covid-19

“Transmite el mensaje: cinco pasos para eliminar el coronavirus”, es el nombre de una campaña que recuerda las prácticas elementales para evitar la propagación de la pandemia.

“Lavarse las manos, cubrir la boca y la nariz en caso de tos o estornudo, evitar tocarse la cara, guardar la distancia y quedarse en casa si no se siente bien”, explica la FIFA en un comunicado.

Dieciocho jugadores y jugadoras han participado en el vídeo que será difundido en 13 idiomas, entre los que figuran también Alisson Becker (Liverpool), Radamel Falcao (Galatasaray) o leyendas como Xavi, Samuel Eto’o y Youri Djorkaeff.

Pleased to launch "Pass the message: 5 steps to kicking out #coronavirus" campaign, together with @FIFAcom Gianni Infantino & @Alissonbecker. I thank them for their active involvement in passing the message against the pandemic since the very beginning!pic.twitter.com/ew5CmZDHD5

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020