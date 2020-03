Coronavirus: Mundo futbolístico se vuelca en apoyo a El Loco Gatti tras dar positivo con covid-19

El Loco Gatty tiene una dura batalla contra el coronavirus. (Foto Prensa Libre: Redes)

“Nuestro Loco Gatti, sufrió una fuerte neumonía y le tocó que ir al hospital, le hicieron pruebas de coronavirus, y ha dado positivo, yo he hablado con él, está con ganas. Estoy triste porque el Loco Gatti le gusta estar permanente en movimiento y no le gusta esta en una habitación, yo le he dicho tranquilo estamos todos igual. La verdad que está estable. Ojalá se recupere pronto”, expresó Pedrerol.

A partir de este anunció, personalidades del futbol han dado muestras de apoyo a Gatti en sus redes sociales, encabezados por el astro argentino Diego Maradona

Maradona: ‪“Fuerza Loco, tu familia te está esperando” #Gatti #QuedateenCasa

Germán el Mono Burgos, exportero y asistente técnico del Cholo Simeone: Fuiste, ¡¡¡¡Sos y serás el más grande de todos!!!! ¡¡¡¡Fuerza Ídolo!!!!

Luis Rubiales Presidente de LaLiga: “Quiero mandarle un mensaje cariñoso al Loco Gatti, para desear que se recupere, mandarle todo mi aliento”.

“Es sin duda el partido más importante de tu vida, será tú mejor parada, no estás solo Hugo, toda la familia Chiringuitera lucha a tu lado, te queremos loquito, nos vemos pronto”, le pusieron los del programa en un video donde rememoraron algunas de las jugadas emblemáticas del Loco cuando estaba activo.

Nacido en Carlos Tejedor, Buenos Aires, Argentina el 19 de agosto del 44, y que fue parte de las dos instituciones más grande de su país, Boca Junior y River Plate, además de Atlanta, equipo con el que inició profesionalmente, Unión, Gimnasia y Esgrima La Plata, es parte del panel de comentaristas de este programa muy popular en el país ibérico. El Loco fue internacional con la Selección argentina en 18 ocasiones, y estuvo en el mundial de Inglaterra 1966.