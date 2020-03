Coronavirus: “Todo va bien”, dice Fellaini tras dar positivo por covid-19

“Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado”, anunció el Shandong, que precisó que el mediocampista de 32 años tiene una temperatura normal y se siente bien.

“El club hará lo máximo (…) para ayudar al jugador en su tratamiento y en su recuperación”, añadió su club.

El propio jugador quiso tranquilizar sobre su estado escribiendo un mensaje en las redes sociales.

“Estoy de regreso a China y estoy en el hospital. Puede aseguraros que todo va bien para mí ahora. Gracias a los fans, al personal médico y al club”, declaró Fellaini en Instagram, con una foto suya sonriendo y con el pulgar levantado.

“Voy a seguir el tratamiento y espero volver a jugar lo antes posible. Os pido a todos prudencia”, añade el exmediocampista, que en marzo de 2019 anunció su retirada de la selección belga.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020