Costa Rica prepara los últimos detalles para enfrentar a Nueva Zelanda en repechaje para Qatar 2022

“Hoy (domingo) y mañana ya ultimar los detalles que quedan, pero ya lo más importante lo hemos trabajado”, añadió.

Costa Rica y Nueva Zelanda se jugarán el martes el último boleto para Catar-2022. El ganador quedará encuadrado en el Grupo E, junto a Alemania, España y japón.

Los ticos buscan su sexta participación mundialista, la tercera al hilo, mientras que para su rival, en caso de victoria, sería su tercera participación de la historia.

Los jugadores ticos ya han ensayado lanzamientos desde el punto de penalti y han entrenado para evitar el juego directo de su rival y los centros por las bandas en busca de su delantero Chris Wood, del Newcastle United.

“Todos los detalles van a ser importantes, tanto a favor como en contra, tenemos que estar muy atentos“, afirmó Duarte.

“Para mí es el partido de mi vida, nunca he jugado un Mundial y tengo la ilusión de jugar uno”, destacó por su lado el joven centrocampista Gerson Torres.

La afición costarricense se muestra confiada en la victoria, debido a la teórica superioridad de la selección centroamericana, aunque en los últimos días varios jugadores han manifestado que para ganar a Nueva Zelanda también será clave controlar la ansiedad.

El sábado, el delantero Joel Campbell reconoció que lo importante “es estar con la cabeza tranquila, porque el cerebro es el que manda en un partido así”.

Sin embargo, el sicólogo de la selección tica, Felipe Camacho, manifestó este domingo que se están trabajando diversos ejercicios para que los jugadores “se integren, se rían y boten (liberen) ese estrés”.

También aseguró que están preparados mentalmente para saber qué hacer para evitar la ansiedad si Nueva Zelanda se adelanta en el marcador.

“El grupo mentalmente está muy bien. Si en un punto llegamos fuertes a enfrentar a Nueva Zelanda será en la parte mental”, dijo Camacho.

Last call for #Qatar2022. Who will take the final two spots?

🇳🇿 🇦🇺 🇨🇷 🇵🇪 pic.twitter.com/fDBhKvw2MU

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2022