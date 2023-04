Courtois asegura que con el 0-2 el Barcelona tuvo “un poco de miedo” y esa fue la clave de la goleada

“En la Supercopa no jugamos un buen partido, en casa en Copa no llegamos bien, en Liga aquí pudimos ganar el partido y no lo hicimos… Teníamos confianza de ganar y hemos finalizado muy bien, sobre todo en el principio de la primera parte porque con el 0-2 ellos cogieron un poco de miedo”, comentó en Televisión Española.

“Últimamente habíamos perdido clásicos contra ellos y queríamos ganar, sobre todo dando esa imagen aquí con 0-4 es importante. Lo hicimos muy bien”, añadió.