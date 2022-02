Courtois asegura que había estudiado a Messi en los lanzamientos de penaltis

“He estudiado bastante a Messi, era jugar con él en la línea y me decidí por la izquierda. Fue bueno para mantenernos en el partido pero encajar en el último segundo es duro”, indicó el portero belga al final del juego.

Courtois detuvo un penalti a Leo Messi, al que tenía estudiado. “Si el portero es el mejor es un poco de mala señal pero un partido así sabes que vas a tener trabajo. He hecho todo para dejar la portería a cero y acabar así es muy duro. Hay que seguir”.

“A Mbappé le he parado algunas acciones a gol, pero la última acción es su calidad, su clase y por eso es uno de los mejores del mundo”, reconoció el jugador.

Thibaut Courtois lamentó el gol encajado en la última acción del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, de Kylian Mbappé en el tiempo añadido, y aseguró que “perder así es muy duro”.

“Al final juegas ante un gran equipo en su casa que ofensivamente tiene mucho poder, los partidos de Champions son diferentes a la Liga. Empezamos bastante bien pero no hemos logrado tener calma, hemos sufrido”, hizo ver el meta del Madrid.

“No hemos tenido posesión y no hemos podido contragolpear. Hemos perdido un balón estúpido y el balón me pasa por debajo. Es una pena porque era el final de partido pero queda la vuelta“, dijo en Movistar.

“Perder así es muy duro. No ha sido un buen partido, ir con 0-0 al Bernabéu es mejor pero tampoco cambia mucho, hay que ganar para pasar y ojalá con el apoyo de la afición podamos lograrlo”, añadió.