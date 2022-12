¿Cristiano de regreso a España? El Real Madrid le habría realizado una oferta al portugués

A pocos días de finalizar el 2022, el futuro de la estrella portuguesa sigue sin concretarse y ningún equipo ha mostrado interés por llevarlo a sus filas, excepción del club árabe, pero hasta el momento no se ha concretado nada.

El delantero luso disputó en Qatar 2022 su última Copa del Mundo y terminó entre lágrimas su eliminación, después de haber perdido en cuartos de final frente a Marruecos.

Después de finalizar el Mundial, Cristiano se fue directo a Madrid para seguir su preparación en las instalaciones de la Ciudad Valdedebas y después se tomó unos días por las fiestas navideñas.

Según detalla The Sun, el Real Madrid estaría haciéndole una oferta al Cristiano aunque con condiciones especiales, entre ellas un menos salario al que tenía con el Manchester United, además de que no sería titular con el once de Carlo Ancelotti.

El fichar con el cuadro blanco, le permitiría al portugués volver a disputar una Liga de Campeones de Europa y además tendría la opción de renovar, pero dependiendo de su rendimiento deportivo.

Cristiano llegó a un acuerdo con el Mánchester United para poner fin a su contrato, luego de una serie de problema que involucró al técnico Erik ten Hag, debido a la poca continuidad del jugador en los partidos de la Premier League y de la Champions.