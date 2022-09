Cristiano es víctima de los memes luego del triunfo 1-0 de la Real Sociedad sobre el Manchester United

Y así, una vez más, Cristiano Ronaldo fue víctima de los memes, críticas fuertes y las burlas en las redes sociales. ¿Podrá regresar CR7 a su nivel óptimo?

Terminemos con la mentira de este jugador sobrevalorado que fracaso en juventus y ahora en el united, NO! no triunfa en todos lados.

They call him 007…..

Cristiano Ronaldo this season 0 Goals 0 assists 7 games..

WE SHALL CALL HIM AGENT 007🐐🐐 pic.twitter.com/V0yzDEGAyd

— Ronaldo is Goat (@nick55949673) September 8, 2022