Cristiano Ronaldo pasa la Navidad con su familia en Laponia, conoce a Papá Noel y se baña a bajo cero

El astro portugués del futbol Cristiano Ronaldo ha pasado la Navidad junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y sus hijos en la región escandinava de Laponia, donde 'conoció' a papá Noel y se bañó en agua a temperaturas bajo cero.



El jugador de Al-Nassr saudí publicó dos vídeos en sus redes sociales de sus vacaciones en Rovaniemi (Finlandia), donde se encuentra la morada de papá Noel.



En la primera grabación, de más de nueve minutos, aparece al principio y al final sólo con su mujer para felicitar las fiestas y expresar sus mejores deseos para 2025.



Cristiano quiere que el próximo año "sea parecido a éste o mejor" en lo que respecta a familia, amigos y a nivel profesional; mientras que Georgina pide "salud para todos", además de la paz en el mundo, que sus hijos crezcan sanos y fuertes y que ellos puedan verlo.



A Laponia han viajado con sus hijos Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, con quienes fueron a visitar a papá Noel, le escribieron cartas y aprendieron a hacer galletas de jengibre con los elfos.



El futbolista explica en el vídeo que a Georgina le gusta mucho este lugar "porque vino aquí hace tres años y a los niños les encanta".



En una segunda grabación, filmada por la propia Georgina con un teléfono móvil, Cristiano aparece en ropa interior al aire libre e indica en inglés que la temperatura es de -20 °C. Después, apunta al agua de una alberca que tiene delante y afirma "-2" para acto seguido bajar unas escalerillas y sumergirse dejando únicamente la cabeza fuera.

It’s just a little cold 🥶😂



Watch my complete family trip video: https://t.co/hUJ1n3v0h1 pic.twitter.com/5yOUzeVvEb