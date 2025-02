Boda de Camilo y Evaluna: la pareja llega a Guatemala para preparar su renovación de votos

Celebrando sus bodas de madera, la pareja de artistas Camilo y Evaluna inició su viaje a Guatemala, donde este fin de semana se llevará a cabo una ceremonia familiar para la renovación de sus votos, conmemorando sus cinco años juntos y la llegada de sus dos hijas, Índigo y Amaranto.

A través de un blog en su canal oficial de YouTube, Camilo y Evaluna compartieron su travesía junto a 22 miembros de sus familias hacia Guatemala, a menos de cinco días de su esperada renovación de votos.

Junto al video, la pareja comentó: “Nos vinimos con toda la familia a Guatemala. No solo porque es un lugar especial, sino porque aquí vamos a vivir algo que llevamos mucho tiempo esperando”.

El inicio del viaje a Guatemala

Con una reflexión de Evaluna sobre la sensación de olvidar cosas al iniciar el viaje, la pareja compartió cómo fueron sus últimos momentos en casa antes de salir hacia el aeropuerto.

En su blog, mostraron cómo una familia se prepara para viajar y hablaron sobre las listas que hicieron para asegurarse de llevar todo lo necesario. Evaluna comentó que olvidó su cámara fotográfica, mientras que Camilo dejó los rollos de su cámara analógica.

Junto a su familia, Camilo y Evaluna emprendieron su viaje al aeropuerto con destino a Guatemala. En el avión, Camilo reflexionó sobre el hecho de que casi 25 miembros de su familia estaban viajando juntos para una boda. Confesó sentirse preocupado, ya que nadie sabe qué sucederá, pues no han planeado nada.

“Planeamos la comida, la torta, el viaje... eso, pero no tenemos ni idea de qué vamos a hacer”, agregó Camilo.

En una segunda reflexión, comentó que, con este viaje, es hermoso saber que la familia siempre está para los suyos y que momentos como la renovación de votos pueden celebrarse junto a las personas que los aman.

Ante el nerviosismo de Camilo, Marlene Rodríguez, madre de Evaluna, lo tranquilizó recordándole que la renovación de votos es una oportunidad para reflexionar sobre si las promesas hechas en la primera boda siguen teniendo vigencia. Explicó que la vida cambia y, con ella, los planes y compromisos pueden transformarse o perder significado.

Durante el vuelo, Evaluna le preguntó a Ricardo Montaner qué opinaba sobre la renovación de votos que hará con Camilo y cómo se inspiraron en la historia de amor de él y Marlene Rodríguez.

Montaner expresó su felicidad por la decisión de su hija y aseguró que no lo veía como una copia, sino como un verdadero acto de amor.

Celebración de sus cinco años de matrimonio

En su blog, la pareja reveló que el pasado 8 de febrero celebraron su aniversario con una noche de películas y un picnic en casa, creando un momento íntimo y especial para ellos.

Llegan a Guatemala

Tras varias horas de vuelo, los 22 miembros de la familia de Evaluna y Camilo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fueron recibidos por fanáticos que buscaban tomarse fotografías con ellos.

Desde el aeropuerto, la pareja se trasladó a La Antigua Guatemala, donde continuaron su recorrido. En el blog que documenta su viaje, se observa a Camilo disfrutando de un almuerzo típico con caldo de gallina y una michelada, compartiendo un momento especial con su familia.

El cantante expresó su cariño por Guatemala con las siguientes palabras:

“Lo que más me gusta de Guatemala, y eso que me encanta la estética, la tradición, la cultura, la comida, la historia, los colores y la arquitectura. Lo que más me gusta a mí de Guatemala es la gente, la gente de Guatemala es, ¡con el corazón primero!”, detalló Camilo.

Además, confesó que una de las razones que lo llevaron a casarse en el país fue esa calidez humana:

Padres de Evaluna y Camilo los casarán

Durante su viaje, Camilo y Evaluna pidieron a sus padres que sean los encargados de oficiar la renovación de sus votos matrimoniales, destacando que ellos representan un ejemplo de cómo debe ser un matrimonio.

La pareja confesó que sus padres han sido una gran inspiración para ellos y les han ayudado a comprender qué se debe y qué no se debe hacer en un matrimonio, lo que ha fortalecido su lazo matrimonial.