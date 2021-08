Cristiano Ronaldo sería el reemplazo de Kylian Mbappé cuando se marche al Real Madrid, según medios

De hecho, el brasileño, argentino y portugués, compartieron podio en la gala del Balón de Oro en 2015. Messi ganó esa edición con el 41,3% de los votos escrutados, Cristiano fue segundo con el 27,7% y Neymar tercero con el 7,8%.

Entonces, el sueño de muchos amantes del futbol universal es verlos jugar juntos, aunque sea en el ocaso de una prodigiosa carrera para el argentino y el portugués.

“El sueño galáctico y universal de Al-Khelaïfi con su PSG no tiene límites”, escribe el periodista Tomás Roncero en el diario AS. Agrega: “Después del bombazo del verano protagonizado estos últimos días tras conseguir de manera sorprendente el fichaje de Messi cuando todos lo daban por renovado (o fichado) con el Barsa, ahora resulta que el jeque parisino no solo ha decidido no vender a Mbappé al Madrid este verano (no es una cuestión de dinero), sino que ya tiene preparado el relevo de Kylian para la próxima temporada”.

Según Roncero, “el jugador francés acabará ahí su contrato y quedará libre para fichar por fin por el club blanco, dado que sigue sin renovar su compromiso con el PSG (finaliza en 2022)”.

Imaginez Cristiano Ronaldo au PSG avec Messi et Neymar… 😱 pic.twitter.com/4kKWgjcOBJ — Foot Mercato (@footmercato) August 12, 2021

El España dan por hecho que Mbappé se vestirá de merengue. Es solo cosa de esperar que termine el curso de su contrato y listo. Irá, incluso, sin que se pague nada por él. Gratis. Algo que ha logrado el presidente del PSG con Messi y otros fichajes a la fecha.

El sustituto del francés, según el diario AS, será Cristiano Ronaldo, “que también quedará libre para irse de la Juventus el 30 de junio de 2022”.

🇫🇷💥¿Es capaz el PSG de juntar a Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo? ✏️🤔¿Se convertiría en el mejor tridente ofensivo de la historia? pic.twitter.com/pwTpnlKMd7 — Diario AS (@diarioas) August 10, 2021

Al final nada está definido. La prensa española supone que esta operación se concrete conforme avancen los meses. Pero sin lugar a dudas cada día que pasa el PSG se parece a aquel Real Madrid que conformó Florentino Pérez entre 2000 y 2004, el de los galácticos.

Solo el tiempo dirá si el mundo del futbol verá juntos a Messi, CR7 y Neymar en el PSG de los petrodólares.