Cristiano Ronaldo: Sorprendente reacción tras ganar la final con Al-Nassr y quedar sin premio al mejor jugador

Algo increíble tomando en cuenta que CR7 con su par de goles llegó a seis tantos, en la misma cantidad de partidos, y cinco de ellos los consiguió de forma consecutiva. Solo para terminar como goleador del certamen.

Por si fuera poco, el ex del Real Madrid también se convirtió en ser el primero en anotar en cuartos, semis y final.

Sin embargo, al momento de la premiación, las cámaras captaron el gesto del máximo goleador en la historia merengue, evidenciando su desacuerdo con la decisión.

Es más, Cristiano pareció contarle uno de los directivos que hizo dos goles en la final, pues se lo ve gesticulando con sus dedos de forma muy enérgica.

Cristiano Ronaldo’s children watching him win the golden boot will make your day. ❤️pic.twitter.com/qUR5Tsfvqp

— TC (@totalcristiano) August 13, 2023