Tras la finalización de la Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, es turno que regrese el fútbol de los clubes, y una de las competiciones más llamativas es la Premier League de Inglaterra.

El Manchester City de Pep Guardiola es el vigente campeón del torneo, y en mayo de este año se conviertieron en el primer equipo en ganar la máxima categoría del fútbol inglés cuatro veces seguidas.

Sin embargo, a pesar del reciente dominio de los "Cityzens", el máximo ganador de la competición sigue siendo su vecino, el Manchester United con 20 títulos, aunque su último campeonato de liga fue hace 11 años.

Justamente los "Diablos Rojos" serán los encargados de inaugurar la temporada 2024-2025 en Inglaterra, y el primer partido se llevara a cabo este viernes 16 de agosto a las 13 horas de Guatemala, frente al Fulham.

El único encuentro que se disputará este viernes será el de Old Trafford, no obstante, la fiesta grande iniciará oficialmente el sábado 17 de agosto, con seis encuentros llenos de sorpresas aún por descubrir:

Lea más: El Columbus Crew de Nicholas Hagen ya conoce a su próximo rival tras eliminar al Inter Miami de Messi

La primera jornada continuará el domingo 18 y el lunes 19 de agosto, con el debut de los ciudadanos celestes que buscarán defender su corona y el regreso a la primera división de los zorros campeones en 2016.

Domingo 18 de agosto:

Lunes 19 de agosto:

Erling Haaland has scored twice in both of his Premier League season openers ⚽️⚽️



Will he keep that trend going against Chelsea? 🤨 pic.twitter.com/TJr8gbl4bO