Caso Oasis Spa: Inicia juicio contra red de trata de personas y una de las víctimas sería la colombiana Daniela Patiño

Dos años después de ser capturados, comienza el juicio contra los integrantes de una estructura de trata de personas, la cual utilizaba como fachada dos comercios que ofrecían masajes en las zonas 10 y 13 capitalinas.

Las investigaciones de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público demostraron que la estructura percibió al menos Q8 millones entre el 2019 y 2023, por presuntamente explotar sexualmente a mujeres en las sedes de Oasis Spa.

En el 2023 fueron detenidos los supuestos integrantes de la banda, entre ellos dos de los cabecillas: Silvia Lorena Jiménez Sánchez y Louis Estuardo Véliz Prera.

Jiménez, Véliz y otras tres personas enfrentan juicio por los delitos de trata de personas, lavado de dinero y asociación ilícita.

Las pesquisas demuestran que la estructura habría obligado a mujeres a prestar servicios sexuales en las sedes de Oasis Spa. Los clientes pagaban entre Q300 y Q1 mil por cada servicio sexual.

Entre las víctimas de esa red de trata hay menores de edad y la colombiana Daniela Patiño Hinestroza, quien, después de denunciarlos, fue hallada muerta en México.

Víctima de trata de personas

“Mamá, esto no es ningún trabajo, esto es una trata de blancas. Me están pidiendo un millón de pesos (colombianos) para pagar el viaje. Me van a matar, llame a la Policía”, decían los textos que Daniela Patiño le envió a su mamá en agosto del 2019, cuando llegó a Guatemala desde Colombia.

El 12 de agosto del 2019, la joven colombiana les dijo a sus padres, Martha Hinestroza y Elkin Patiño, que su travesía por el mundo no terminaría con el viaje que había hecho meses atrás a Israel, sino que ahora lo haría a Europa, porque una amiga suya le había ofrecido un empleo seguro.

Cuatro días después emprendió el viaje, pero no fue a España, sino que terminó en Guatemala.

Patiño aseguró a sus padres que había sido secuestrada y que si no pagaba el dinero que le exigían no la liberarían.

Los padres reunieron el dinero y lo enviaron. Patiño les respondió un mensaje de texto avisando que había entregado el dinero y luego huyó a Playa del Carmen, Quintana Roo, México.

En julio del 2023 arrestaron en Guatemala a siete personas vinculadas con la red que se supone estuvo detrás de su reclutamiento; dos de ellas ya fueron condenadas.

Las investigaciones apuntan a que Jiménez Sánchez y Véliz Prera “atraen, mediante engaños, en diversas formas y medios, a mujeres y adolescentes para explotarlas sexualmente en la capital guatemalteca”.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos enviaban a las mujeres y adolescentes a salas de masajes o citas sexuales en las zonas 10 y 13 de la capital del país; además, reclutaban extranjeras, a quienes les quitaban los pasaportes y exigían dinero a cambio de liberarlas, como en el caso de Patiño, cuya desaparición fue reportada en septiembre del 2019, y luego fue encontrada sin vida.

El Ministerio Público indicó que el próximo 13 de mayo continuará el juicio contra los cinco integrantes de la red de trata de personas.