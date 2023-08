Soñaba con ir a España pero una red de trata la trajo a Guatemala: La tragedia de Daniela Patiño y las redes de tráfico de mujeres que sigue el MP

“Mamá, esto no es ningún trabajo, esto es una trata de blancas. Me están pidiendo un millón de pesos (colombianos) para pagar el viaje. Me van a matar, llame a la Policía”, decían los textos que Daniela Patiño Hinestroza le mandó a su mamá en agosto de 2019 cuando llegó a Guatemala desde Colombia.

El 12 de agosto de 2019 la joven colombiana les dijo a sus padres Martha Hinestroza y Elkin Patiño que su travesía por el mundo no terminaría con el viaje que había hecho meses atrás a Israel, sino que ahora lo haría a Europa, porque una amiga suya le había ofrecido empleo seguro.