Image

Presunto pandillero de la Mara 18, buscado por la justicia de El Salvador, es expulsado de Guatemala

Douglas Cuevas

Adilson Alfonso Gómez, alias <em>Fatboy</em>, salvadoreño de 39 años, tenía en su país siete órdenes de captura.

note-img

20 de diciembre de 2025

Guatemala

note-img

20 de diciembre de 2025

Guatemala

Las tres versiones del Mingob sobre los hechos en Nahualá que dejaron 13 muertos y que el MP investiga

<strong>Los informes policiales sobre los hechos en Nahualá presentan versiones distintas sobre el papel del Ejército y la actuación de los agentes.</strong>

note-img

19 de diciembre de 2025

Guatemala

Estadio Doroteo Guamuch Flores sigue en ruinas y sin atención oficial durante vacaciones de la CDAG

Mientras las autoridades deportivas disfrutan del receso administrativo, el estadio Doroteo Guamuch Flores sigue cerrado y sin avances en su reforzamiento. La falta de acciones motivó un amparo para exigir su reactivación.

note-img

19 de diciembre de 2025

Guatemala

Sala revoca fallo que liberaba a estudiantes y ordena juicio por toma del Paraninfo Universitario

Una sala de apelaciones revocó el fallo que exoneraba a los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales, señalados por la toma del Paraninfo Universitario, y ordenó que enfrenten juicio.<br> 

note-img

19 de diciembre de 2025

Guatemala

Fusiles, subametralladora y droga, los hallazgos en operativo contra extorsionistas en zona 25

Armas de fuego y droga fueron incautadas durante un allanamiento en la zona 25 capitalina, como parte de un operativo contra las extorsiones.

note-img

19 de diciembre de 2025

Guatemala

Droga por mensajería: Agentes antinarcóticos decomisan marihuana oculta en furgón de encomiendas

Autoridades incautaron más de 40 libras de marihuana ocultas como encomiendas en un furgón de una empresa de mensajería, durante una inspección en la ruta Interamericana.

note-img

19 de diciembre de 2025

Justicia

Tras recusación suspenden audiencia de revisión de medidas de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Recusación contra juez suspende audiencia de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

note-img

19 de diciembre de 2025

Guatemala

Rutas para trasiego ilegal cruzan zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán

Expertos coinciden en que la zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán sería vulnerable al uso por grupos armados para actividades de trasiego cómo ha afirmado el presidente Bernardo Arévalo.

note-img

18 de diciembre de 2025

Guatemala

Requisa sorpresa en centro juvenil Gaviotas apunta a adolescentes ligados al Barrio 18

Una requisa interinstitucional se efectúa en el centro juvenil Gaviotas, como parte de un plan para reforzar la seguridad y prevenir el ingreso de objetos ilícitos.

