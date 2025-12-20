Presunto pandillero de la Mara 18, buscado por la justicia de El Salvador, es expulsado de Guatemala
Adilson Alfonso Gómez, alias <em>Fatboy</em>, salvadoreño de 39 años, tenía en su país siete órdenes de captura.
20 de diciembre de 2025
<strong>Los informes policiales sobre los hechos en Nahualá presentan versiones distintas sobre el papel del Ejército y la actuación de los agentes.</strong>
19 de diciembre de 2025
Mientras las autoridades deportivas disfrutan del receso administrativo, el estadio Doroteo Guamuch Flores sigue cerrado y sin avances en su reforzamiento. La falta de acciones motivó un amparo para exigir su reactivación.
19 de diciembre de 2025
Una sala de apelaciones revocó el fallo que exoneraba a los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales, señalados por la toma del Paraninfo Universitario, y ordenó que enfrenten juicio.<br>
19 de diciembre de 2025
Armas de fuego y droga fueron incautadas durante un allanamiento en la zona 25 capitalina, como parte de un operativo contra las extorsiones.
19 de diciembre de 2025
Autoridades incautaron más de 40 libras de marihuana ocultas como encomiendas en un furgón de una empresa de mensajería, durante una inspección en la ruta Interamericana.
19 de diciembre de 2025
Recusación contra juez suspende audiencia de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
19 de diciembre de 2025
Expertos coinciden en que la zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán sería vulnerable al uso por grupos armados para actividades de trasiego cómo ha afirmado el presidente Bernardo Arévalo.
18 de diciembre de 2025
Una requisa interinstitucional se efectúa en el centro juvenil Gaviotas, como parte de un plan para reforzar la seguridad y prevenir el ingreso de objetos ilícitos.