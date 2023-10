“Cuando me golpeó me puse nervioso”: el inesperado momento en el que Neymar es agredido por un aficionado

Molestos por el resultado y funcionamiento del equipo, miles de aficionados brasileños abuchearon al equipo y mostraron su descontento ante el actual estado de forma de su principal estrella: Neymar Jr.

El enojo de la afición carioca contra Neymar quedó en evidencia cuando una persona del público lo agredió mientras el actual jugador del Al-Hilal salía del campo y se dirigía hacia los vestuarios.

Un seguidor de la Canarinha lanzó un objeto que impactó contra la cara de Neymar, agresión que molestó al ex futbolista del PSG quien le recriminó de manera airada esta “cobarde acción”.

Además, señaló al responsable con el dedo índice mientras le gritaba justo antes de entrar en el túnel de vestuarios del estadio Arena Pantanal ubicado en Cuiabá.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Después del empate contra Venezuela, Neymar habló frente a los medios de comunicación y condenó la agresión que sufrió a manos de un aficionado.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano”, indicó.

Asimismo, el astro brasileño criticó la actitud de esta persona luego del ataque sufrido y aseguró que es un pésimo ejemplo para la sociedad y aficionados al fútbol.

“Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo”, concluyó.