Cuánto mide Messi y otras curiosidades del futbolista argentino

Messi a pesar de ser una figura pública y tener fanáticos que conocen su vida profesional y privada, desconocen algunos datos de futbolista.

Estos son las cinco curiosidades de Lionel Messi que quizá no conocía:

1. De Lio a Leo

Su nombre de nacimiento es Lionel Andrés Messi Cuccittini, el cual es un homenaje al cantautor estadounidense Lionel Richie, conocido por su canción Say you, Say me.

Lio, cuando llegó a Barcelona fue bautizado como Leonel, que en el trato cotidiano la i se transformó en e. Fue así como en Europa comenzaron a decirle Leo y se instaló el apócope, que él aceptó y empezó a utilizarlo para su autógrafo y marca personal.

2. Estatura

El argentino mide 1.70 metros, según la página Transfermarkt. Por lo que no es tan pequeño como se suele imaginar. La Pulga es incluso más alto que algunos de sus compañeros futbolistas, como el italiano Marco Verratti, quien mide 1.65 metros.

Sin embargo, el medio Infobae indicó que debido al déficit en la hormona de crecimiento que presentaba, el jugador podría haber medido entre 1.55 y 1.60 metros.

3. El futbolista con más Botas de Oro

La página Goal, asegura que Lionel Messi ganó la Bota de Oro europea en seis ocasiones: 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 y 2018-19, todas ganadas como jugador del Futbol Club Barcelona.

El premio de la Bota de Oro es un trofeo que se entrega anualmente al mayor goleador de las ligas europeas de máxima categoría, de acuerdo con un sistema de puntos ponderados.

4. Consumió flores para no vomitar

En 2014 era muy común ver al jugador argentino vomitar a un costado de la cancha previo al partido. Según medios internacionales no era un problema estomacal o algún virus. Todo indicaba que era en parte emocional y además el resultado de una mala alimentación.

Para sanar el problema que presentaba, visitó un médico en Italia y comenzó una dieta saludable, libre de alimentos ultraprocesados y gaseosas. Además, consumió flores de Bach.

5. Tatuajes

Messi además de ser amante del fútbol también lo es de la tinta sobre la piel. Según el medio internacional La República, el argentino tiene 18 tatuajes, cada uno con un significado distinto y especial.

Las zonas en las que se ubican abarcan brazos, torso, piernas y manos. Entre ellos están: