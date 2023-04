Dani Alves: Revelan video del momento antes de la presunta violación en una discoteca en Barcelona

En el video se observa a la víctima y sus amigas llegan a la discoteca, quienes fueron invitadas a la zona donde se encontraba el exjugador de la Selección de Brasil.

“Son, aproximadamente, 25 o 26 horas de grabaciones las que tiene ahora mismo la magistrada sobre la mesa, desde diferentes ángulos. Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves. Él habla con ellas, en un ambiente sin violencia”, asegura.

Se hace referencia que cuando Alves está bailando, comienza a tocar a la chica, y no hay ninguna respuesta fuera de lo normal.

“Yo observo cómo Alves le toca los glúteos a la chica. Te digo que le toca los glúteos y su consentimiento está en su cabeza. Si ella no consiente, su reacción hubiera sido apartarle y decirle ‘no me toques los glúteos, y yo eso no lo veo. Le toca y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño”, agrega.

Continúa que después salen del baño y Dani Alves se ve normal y la chica está llorando, a lo cual la seguridad del lugar reacciona y se acerca para saber que le había sucedido.

Piden que Alves sigan en presión

La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a dejar en libertad provisional al exjugador del Barsa Dani Alves, como su defensa pidió la semana pasada, al considerar que persiste el riesgo de que el futbolista trate de huir para eludir la acción de la justicia.

Según han informado fuentes del ministerio público, la fiscal del caso ha presentado un informe ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona en el que mantiene que no han cambiado las circunstancias respecto al pasado 20 de enero, cuando Alves entró en prisión acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton, por lo que se mantiene el riesgo de fuga.

Tras recabar el posicionamiento de las partes, la magistrada instructora debe decidir ahora si accede a la petición de la defensa de Alves y lo deja en libertad provisional, con las medida cautelares que crea oportunas, una resolución que podrá ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona.

La defensa de Alves pidió la semana pasada a la jueza que lo investiga por la presunta violación que lo deje en libertad provisional, si es necesario bajo fianza, basándose en un informe pericial sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca que asegura lo exculpan.