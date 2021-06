David Beckham y Ed Sheeran vieron juntos cómo Inglaterra dejó en el camino a Alemania 2-0

El partido entre Inglaterra y Alemania por los octavos de final de la Eurocopa 2020 no sólo fue una atracción para miles de fanáticos ingleses que disfrutaron del triunfo, sino que las estrellas británicas David Beckham y Ed Sheeran convivieron en el palco y vivieron también la clasificación de su selección a cuartos de final.

Las dos estrellas se reunieron en un palco en el legendario estadio de Wembley para apoyar al combinado de Inglaterra, pues David Beckham es un fiel amante del futbol y Ed Sheeran ha revelado su lado más futbolero desde hace algún tiempo.

En redes sociales se hizo viral el momento en que se captó juntos a Beckham y Sheeran, pues no es tan común que el cantante británico asista a un estadio de futbol y menos junto con una leyenda.

Las cámaras los captaron viendo y sufriendo por la Selección de Inglaterra, pues los disparos de Harry Kane y Raheem Sterling finalmente ingresaron en el arco de Manuel Neuer.

Inglaterra se clasificó para los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras derrotar a Alemania (2-0) en el estadio londinense de Wembley con goles de Raheem Sterling y de Harry Kane, que puso fin a su sequía.

Heroes. All of them. 🙌

Who stood out for you? pic.twitter.com/mU3oO0apTn

— England (@England) June 29, 2021