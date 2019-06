David Neres, el último clavo ardiendo de Tite

El atacante del Ajax de Ámsterdam es uno de los jugadores más jóvenes de la lista del técnico Adenor Leonardo Bacchi “Tite” para la Copa América 2019, que inaugurará Brasil este viernes frente a Bolivia en el estadio Morumbí, en Sao Paulo.

Con tan solo 22 años, afronta su primer gran torneo con la Canarinha después de ganarse una plaza en la convocatoria de 23 en detrimento de Vinicius Júnior, quien se quedó fuera pese a brillar en su primera temporada con el Real Madrid.

“Teniendo coraje, todo puede funcionar”, dijo Neres en los primeros días de la concentración.

El nuevo camisa 7 tuvo media hora en el amistoso preparatorio frente a Catar (2-0) y se coló en el once inicial ante Honduras (7-0), en el cual anotó su primer gol con la absoluta.

Arrancó, metió quinta marcha, dejó dos rivales hondureños para atrás y definió con total tranquilidad ante el portero. Según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), alcanzó los 33 kilómetros hora de velocidad punta.

Disputó los 95 minutos de ese encuentro, recorriendo más de 10 kilómetros para terminar como el futbolista brasileño que realizó más acciones en velocidad.

Su trayectoria con la absoluta es bien corta. De hecho, su primera convocatoria fue en marzo pasado para los amistosos contra Panamá y República Checa. En aquella ocasión sustituyó a Vinicius, entonces lesionado.

Ante los checos, Neres salió en el segundo tiempo y presentó sus credenciales con un desparpajo explosivo que ayudó al equipo a darle la vuelta al marcador y certificar el triunfo (1-3).

David Neres first goal for Brazil last night! And this is for sure not his last 😉 #BRAxHON pic.twitter.com/egBGarQk84

— #VALVERDEOUT (@MathiasAw1) June 10, 2019