¿De qué hablaron Messi, Neymar, Scaloni y Tite con el mánager de la selección brasileña cuando se suspendió el partido?

Esto debido a que se consideró que los futbolistas albicelestes: Emiliano Martínez , Giovani Lo Celso, Emiliano Buendía y Cristian Romero no dijeron la verdad en el formulario de entrada al país pentacampeón mundial.

Una vez disputados los primeros cinco minutos del cotejo entre ambos seleccionados, autoridades sanitarias brasileñas no dejaron que se jugara más .

Los fiscales de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) manifestaron que los cuatro argentinos no informaron que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los 14 días previos al enfrentamiento realizado en Sao Paulo este domingo.

De los cuatro en cuestión solo Martínez y Lo Celso formaban parte del XI inicial que sacó el campeón de América.

Una vez establecido por los funcionarios que no se jugaría más, el manejador Juninho Pernambucano fue captado por la transmisión de la cadena TyC Sports y con el audio ambiente se supo qué se dijeron con los capitanes y técnicos.

“Lo hicieron de manera equivocada, pero avisaron antes que los jugadores estaban informados”, espetó.

Messi, líder de los suyos no se guardó nada y calmada pero acertivamente esgrimió: “no nos avisaron. Hace cuatro días que estamos acá. Hubiesen venido el primer día y no así”.

"¿Por qué no nos fueron a buscar al hotel? No busquen donde no hay", le dijo Lionel Scaloni entrenador de la albiceleste a la agencia sanitaria brasileña según reporta el diario argentino Olé.

Incrédulo el estratega local, Tite le cuestionó al jugador del PSG “¿no les avisaron?”. Scaloni intervino también agregando “Juninho, ¿por qué no fueron al hotel? La Conmebol dijo que pueden jugar. No busquen donde no hay por favor”.

“Hace días que estamos acá, ¿esperaron que empiece el partido para venir? ¿Por qué no avisaron antes? Sino pasaba nada, avisaban, se iban y listo. Tenían que ir al hotel”, finalizó el rosarino que antes de la cita cumplió el sueño a un niño de 12 años afuera de su alojamiento en esa ciudad.