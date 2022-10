Dembélé se exhibe en el Camp Nou con 1 gol y 3 asistencias en la victoria 4-0 del Barcelona ante el Athletic

Tras la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla (3-1) el sábado, el Barcelona no podía permitirse un respiro ni siquiera ante lo que se juega el miércoles ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Bien es verdad que depende del Inter Milan y de lo que haga ante el Viktoria Plzen para continuar en el torneo.

Si en la pasada jornada se deshizo del Villarreal con tres goles en siete minutos en esta oportunidad los logró en diez en los primeros 22 ante un Athletic absolutamente gris y muy débil que apenas fue rival. Abrió la lata de cabeza Dembele (m.12) y repartió dos pases de gol a Sergi Roberto (m.18) y Lewandowski (m.22), que le había servido el primer tanto. Completó el ‘show’ en el segundo periodo con una asistencia a Ferran Torres (m.73).

Lo peor para el Barcelona fueron las lesiones de Pablo Martín ‘Gavi’ y Sergi Roberto. El ganador del trofeo Kopa de ‘France Football’ y del ‘Golden Boy’ de ‘Tuttosport’ al mejor jugador joven, se tuvo que retirar poco después de la media hora con una contusión en la zona del pubis tras un encontronazo, y el lateral diestro a poco del final con un problema en su hombro izquierdo.

Antoine Griezmann impulsó al Atlético de Madrid en el Benito Villamarín ante el Betis (1-2) en un duelo directo por la Champions. El francés fue el factor diferencial de un partido equilibrado que al final pudo acabar en tablas de no haber sido por la madera en un testarazo de Álex Moreno en la prolongación.

El tablero de ajedrez dispuesto por ambos técnicos, el chileno Manuel Pellegrini y el argentino Diego Pablo Simeone, saltó por los aires después de que se anulase al Betis un tanto del brasileño Luiz Henrique (m.48) por fuera de juego con un gol olímpico de Griezmann (m.54), que agrandó la brecha poco después (m.71). Era el primer tanto directo de córner desde el que consiguió el venezolano Darwin Machís con el Granada ante Osasuna en enero del pasado año.

when your team scores three goals in 11 minutes pic.twitter.com/nylrRs6Uvl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2022