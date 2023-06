Diego Cocca quedó fuera de México: Juan Carlos Rodríguez despidió al técnico argentino y afirmó que Jaime Lozano será quien dirija a la Tri

En este sentido, al ser cuestionado, Diego Cocca afirmó que no sentía riesgo de perder su cargo, además expresó que tenía el apoyo de la directiva y de los jugadores. Sin embargo, este lunes 19 de junio fue despedido por Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

El anuncio de la destitución se dio a través de un video que fue grabado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y publicado en las redes sociales de la Federación Mexicana de Futbol, en el cual también se indicaba que la Selección Mexicana sería dirigida por Jaime Lozano.

“Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta y las malas costumbres que estamos arrastrando de tantos años”, indicó Juan Carlos Rodríguez en un video que fue difundido en redes sociales.

“He tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico”, añadió Rodríguez.

🇲🇽 "NO SIENTO QUE ME JUEGO EL PUESTO, ME SIENTO APOYADO POR LA DIRECTIVA Y JUGADORES"

¿Diego Cocca se jugará la chamba este verano? Así contestó el DT previo al amistoso ante Guatemala 👀

🔥 "CREO EN LOS PROCESOS LARGOS"#LUP pic.twitter.com/CvfF95RB9X

