“Será un partido de muchas emociones para mis jugadores porque jugarán un partido ante el mejor del mundo. Deben tener en claro que será una satisfacción, pero una vez empezado el juego Messi se convertirá en uno más”, expresó Fernando Ortiz, técnico argentino que dirige a los Rayados de Monterrey este martes 9 de abril en una conferencia de prensa a poco más de 24 horas del vital duelo ante el Inter Miami por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El entrenador también indicó que a pesar de todo lo que sucedió en la ida, en donde Rayados ganó 1-2 y existió un altercado con Messi, ya ha dejado atrás los hechos y actualmente está concentrado en el partido del miércoles 10 de abril.

De hecho, Ortiz se quitó presión de encima y la puso en el Inter Miami y su capitán Lionel Messi ya que según comenta, estará jugando en casa y con su gente.

"Somos Monterrey, estamos en casa con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros", expresó el estratega. Posteriormente también indicó que "Monterrey no va a cambiar de nada y no va a considerar la ventaja que tenemos. No soy de la idea de cuidar el resultado, vamos a salir a proponer. Los jugadores saben que no podemos esperar al rival".

Para Monterrey este partido no solo significa avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones, sino también tiene el atractivo de eliminar al ocho veces Balón de Oro, pero fue claro en indicar que no existe una fórmula que frene por completo a Messi.

“Messi ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y no han encontrado la solución de cómo marcarlo. Cuando crees que va a regatear, resulta que tira. Es indescifrable lo que hace”, explicó.

El ganador de la serie entre Monterrey e Inter Miami avanzará a las semifinales de la Copa de Campeones y se medirá al ganador del duelo entre el Columbus Crew y el Tigres UANL que se define este 9 de abril.

Se espera que para el partido en el estadio BBVA de Nuevo León el argentino Lionel Messi ya pueda estar ya que se perdió la ida por lesión y recién regresó en la última jornada de la MLS en donde participó en el empate del Inter Miami con el Colorado Rapids.