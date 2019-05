Eden Hazard, la final de la Europa League en su adiós al Chelsea

Como su centrocampista, al entrenador Maurizio Sarri le gusta driblar rivales. ¿Su número diez jugará su último partido con el equipo londinense en Bakú?.

“No lo sé. Espero que se quede con nosotros”. ¿Le va bien el estilo español? “Hazard va bien en todos los equipos, pero sobre todo en el nuestro, es verdaderamente bueno”, continuó.

El anuncio no ha sido hecho todavía pero el futuro del belga, de 28 años, parece ser blanco: según varios medios de comunicación, debe fichar en las próximas semanas a cambio de €100 millones, lo que le convertiría en el jugador más caro de la historia del club merengue, que se quiere lanzar a una reconstrucción del equipo.

“Quiero ganar este trofeo como si fuera mi último partido”, declaró Hazard.

Tras Lille, donde se dio a conocer, y Chelsea, donde se impuso como uno de los mejores en su puesto, la carrera del belga de cien partidos internacionales parece dirigirse ahora al Real Madrid, donde aspira a ganar la Liga de Campeones, con el Balón de Oro en el horizonte.

Vencedor de dos títulos de Premier, de la Copa de Inglaterra y de la Copa de la Liga inglesa, así como la Europa League en 2013, Hazard, cuyo contrato termina en 2020, ha ganado casi todo con el Chelsea, donde es la estrella incontestable, aunque a veces un poco sola.

A Sarri le habría gustado continuar con su centrocampista, que acaba de terminar su temporada más prolífica en Premier League, tanto en número de goles (16, como en 2016/2017), como en asistencias (15).

“En términos de goles y de pases decisivos, es mi mejor temporada. Pero para mí, una buena temporada no es marcar 40 tantos, es ganar algún título al final. No miro solo las estadísticas”, explicó Hazard.

Este año fue el alma de los Blues, que sufrieron la poca efectividad de Alvaro Morata y de su sucesor Gonzalo Higuaín, diez goles entre los dos en la Premier.

Fue él quien envió al Chelsea a la final de la Europa League, al convertir el penal decisivo en semifinales contra el Eintracht Fráncfort (1-1 tras prolongación, 4-3 en los penaltis).

“Es muy importante para nosotros, es un jugador especial. Nos ayuda mucho, es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo de él su compañero brasileño Willian.

