¿Por qué un jugador del Arsenal no viajará a Azerbaiyán para jugar la final de la Europa League contra el Chelsea?

“Estamos muy decepcionados de anunciar que Henrikh Mkhitaryan no formará parte del viaje para disputar la final de la Europa League contra el Chelsea”, señaló el Arsenal en un comunicado.

Azerbaiyán y Armenia mantienen un conflicto desde hace 30 años por Nagorny-Karabaj, región de mayoría armenia que proclamó su independencia de Azerbaiyán en 1991.

Un alto el fuego se firmó en 1994, tras una guerra que dejó 30 mil muertos y cientos de miles de refugiados, pero desde entonces no se ha negociado un tratado de paz y habitualmente se producen enfrentamientos en la frontera.

En abril de 2016, estos enfrentamientos costaron al menos 110 muertos, con civiles y militares de los dos lados.

Regularmente acusado por las ONG de defensa de los derechos humanos de no respetar las libertades y de reprimir a los opositores, el gobierno de Azerbaiyán invirtió millones de euros estos últimos años para mejorar su imagen con eventos internacionales en su capital de rascacielos rutilantes, desde el festival de la canción de Eurovisión al Gran Premio de Fórmula 1 y ahora la final de la Europa League.

“A pesar de las relaciones complicadas entre Azerbaiyán y Armenia, Mkhitaryan puede jugar la final”, declaró la portavoz de la diplomacia del país, Leyla Abdullayeva, horas después de que el Arsenal anunciara que el jugador no se desplazará a Bakú el 29 de mayo.

“Deportistas de Armenia han participado ya en varios eventos importantes que Azerbaiyán ha organizado“, añadió.

