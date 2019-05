Roberto Firmino vuelve a los entrenamientos del Liverpool para la final de la Champions

El delantero brasileño Firmino se perdió los tres últimos partidos de la Premier League debido a una lesión en un muslo.

“El brasileño tomó parte en la primera sesión de los Reds en su concentración en Marbella, este martes por la mañana, mientras se recupera completamente”, señaló el club.

Firmino fue el primer jugador del Liverpool en llegar a la ciudad andaluza, con el objetivo de completar varias sesiones individuales con el equipo de rehabilitación.

Después de no conseguir la Premier League, al perder un impresionante pulso con el Manchester City, el técnico Jurgen Klopp se llevó a sus 26 jugadores a una concentración de seis días en Marbella, antes de regresar a Inglaterra para ultimar la preparación de la final de la Champions, en la que los Reds buscan su sexto título.

Roberto Firmino today trained alongside his teammates following a muscle strain that ruled him out of #LFC's last three matches.https://t.co/midWE7PP0x

— Liverpool FC (@LFC) May 21, 2019