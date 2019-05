El Manchester City le juega una broma a su afición con el trofeo de la Premier League

El plantel del City celebró este 20 de mayo el título de la Premier League, paseándose por las calles de Manchester sobre un bus descapotable con el apoyo de miles de aficionados.

“Desde el club me dicen que el video no es lo que parece. Ha sido tomado de una broma para un sketch de City TV a los jugadores. Nadie ha estampado el trofeo contra el suelo, tranquilo”, escribió en Twitter Hush Kerai, productor de Sky Sports News.

En el video se observa el trofeo partido en varias partes con las cintas blancas y celestes esparcidas por el suelo, ante la mirada de varios jugadores e invitados que lo observan desde arriba.

El City ganó este año su título número seis después de imponerse en un emocionante final de temporada al Liverpool.

Los citizens se encuentran empatados en la tabla histórica en el sexto lugar con el Sunderland que también ha ganado seis veces el prestigioso trofeo.

