El emblemático arquero español Iker Casillas oficializa su retiro del futbol

“Hoy es, a la vez uno de los días más importantes, y a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, afirmó Casillas en un comunicado en las redes sociales.

“Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos, alegrías, pero también tristezas. En estos momentos de mi vida y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena”, añadió el portero del Oporto.

Casillas levantó el sábado la Copa de Portugal con el club portugués, en lo que fue su último acto como jugador, pese a no participar en el encuentro.

“Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello,… Estoy feliz”, escribió el que fue portero emblemático del Real Madrid y de la selección española.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Casillas se deshace en agradecimientos a los clubes por los que ha pasado, a sus compañeros y también a sus rivales, así como, sobre todo, a su familia.

“Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado”, añadió Casillas.

“Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo”, aseguró Casillas, que publicó su mensaje junto a una imagen suya de espaldas con los guantes colgando en una mano.

Casillas pone fin a una larga y exitosa carrera, en cuyo palmarés destacan tres Ligas de Campeones con el Real Madrid (2000, 2002, 2014), así como la Copa del Mundo de 2010 y dos Eurocopas (2008 y 2012) con la selección española.

El Real Madrid, el club al que perteneció durante 25 años, ha transmitido su “reconocimiento, su admiración y su cariño” a Iker Casillas, que anunció hoy su retirada del fútbol, y a quien considera “el mejor portero de la historia del club y del fútbol español”.

“Ante el anuncio de Iker Casillas sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid quiere mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las leyendas más grandes de nuestro club y del fútbol mundial”, afirma el club en un comunicado oficial.

“El mejor portero de la historia del Real Madrid y del fútbol español -añade- “llegó a nuestra casa con 9 años. Aquí se formó y defendió nuestra camiseta durante 25 años, siendo ya para siempre uno de nuestros capitanes más emblemáticos. Iker Casillas se ha ganado el cariño del madridismo y es un referente de los valores que representan al Real Madrid”.

El Real Madrid considera a Casillas “uno de los futbolistas más importantes” en los 118 años de historia del club. “Un jugador al que queremos y admiramos, un portero que ha agrandado la leyenda del Real Madrid con su trabajo y con un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de los terrenos de juego”.

Casillas, según cifras que aporta el club, jugó con el primer equipo 725 partidos durante 16 temporadas en las que conquistó 19 títulos: 3 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. En Portugal, con el Oporto, ha logrado 2 Ligas, 1 Copa y 1 Supercopa. Y ha sido internacional con España en 167 ocasiones con la que ha ganado 1 Mundial, 2 Eurocopas y 1 Mundial sub-20.

Casillas fue incluido cinco veces en el Once Mundial FIFA FIFPro y elegido 5 veces mejor portero del mundo por la IFFHS. Su trayectoria deportiva ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

“Iker Casillas pertenece al corazón del Real Madrid y así será para siempre. El Real Madrid quiere transmitirle a él y a su familia el afecto de nuestro club, que es el club de su vida”, concluye el comunicado.

Este es el video homenaje que le hizo el Real Madrid a Iker Casillas por su retiro.