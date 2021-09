El Arsenal golpea al Tottenham, Jiménez se reencuentra con el gol

El tercer gol simbolizó la situación del capitán del Tottenham Harry Kane, tras no haber podido fichar por el Manchester City, como deseaba.

El también capitán de la selección inglesa perdió el balón a 25 metros de la portería rival y esprintó para defender la acción, pero falló su entrada sobre Bukayo Saka, cuyo disparo cruzado se convirtió en el 3-0 (34).

Redujo la ventaja el surcoreano Son Heung-min (80) y el brasileño Lucas Moura se encontró con el larguero en el 90+1.

El Arsenal de Mikel Arteta parece haber encontrado la receta, beneficiándose de la mejora en cada una de las líneas con sus fichajes: Aaron Ramsdale en la portería, Takehiro Tomiyasu en defensa y Martin Odegaard en la creación.

“Es un día especial, hoy es un ejemplo de lo que queremos hacer, pero tenemos que ser consistentes. Esta victoria es para los hinchas, estaban ahí cuando los necesitábamos“, señaló Arteta.

0⃣4⃣ passes

1⃣5⃣ seconds

0⃣1⃣ knee slide Liquid football 😍 pic.twitter.com/wo4M4g3esJ — Arsenal (@Arsenal) September 26, 2021

Tras dos triunfos por la mínima ante el colista Norwich (1-0) y el Burnley (1-0), este domingo los Gunners se mostraron dominadores ante un Tottenham sin rumbo.

Sin ideas, intensidad ni determinación durante 70 minutos el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo parece lejos de competir con los grandes del fútbol inglés por las preciadas cuatro primeras plazas que llevan a la Champions.

“Perdimos el control completamente en la primera parte. Nos golpearon. Cuando concedes tres goles en cada uno de los tres últimos partidos de liga, no puede esconder los problemas”, señaló el técnico portugués.

– ‘¿Cuándo llegará el gol?’ –

Antes, el internacional mexicano Raúl Jiménez marcó un emocionante primer gol desde que sufriera una gravísima lesión en la cabeza en noviembre de 2020 para dar la victoria 1-0 al Wolverhampton (13º) ante el Southampton (16º).

Jiménez sufrió una fractura de cráneo en un golpe cabeza con cabeza con el antiguo defensa del Arsenal David Luiz. En un principio parecía difícil que pudiera regresar al fútbol.

El delantero mexicano volvió a jugar al principio de esta temporada, con un casco protector por recomendación médica, sin lograr marcar en sus primeros cinco partidos.

Just look at what that goal and win means to Raul Jimenez, so happy for him 🙌🧡pic.twitter.com/f8odAOn3rI — 🐺 WeAreWolves 🐺 (@WeAreWolves_com) September 26, 2021

Jiménez, de 30 años y que había mostrado señales de frustración la semana pasada ante el Brentford, se desquitó a lo grande con un golazo este domingo, recortando a un rival para marcar con mucha clase (61).

Fue el cierre a 336 días sin marcar y lo celebró como se merecía con sus compañeros y con la afición de su club que había viajado a Southampton.

“Pensaba, ¿cuándo llegará el gol? Estaba luchando por lograrlo, trabajando y todo el equipo lo merecía“, dijo Jiménez. “Sabía que iba a llegar. Me sentí genial”, añadió.