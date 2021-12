El Barcelona y el Manchester City afinan los detalles para el traspaso de Ferran Torres

Bajo las órdenes del técnico Pep Guardiola jugó 36 partidos en su primera temporada y anotó 13 dianas, mientras que en el presente curso ha gozado de menos protagonismo: solo ha disputado siete partidos y ha marcado tres goles.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, busca refuerzos en el mercado invernal y el nombre elegido para mejorar las prestaciones del equipo, que ocupa la séptima plaza, sería el internacional español.

Tras el empate contra el Sevilla (1-1), el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, explicó que el club tenía claros los objetivos con vistas al mercado de invierno, si bien subrayó que el club debe cumplir las normas de control financiero fijadas por LaLiga.

More. Ferrán Torres could be in Barcelona tomorrow for medical and contract signing. Barça already working on statement to be released together with Man City. 🛩🇪🇸 #FCB

Club now working on protocols with Ferrán agents to plan for his arrival in Spain, possibly in 24 hours. pic.twitter.com/hWtXGbdFhB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2021