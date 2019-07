El Chelsea confirma a Frank Lampard como su nuevo entrenador

Lampard, de 41 años, firmó por un contrato de tres temporadas con el equipo en el que pasó 13 años y se convirtió en el máximo goleador, con 211 tantos.

El nuevo técnico del Chelsea había sido autorizado el lunes por el Derby County, el club de segunda división inglesa que dirigía, para no presentarse al regreso a los entrenamientos de esta temporada y poder finalizar su contrato con el Chelsea.

La semana precedente, había recibido el permiso para negociar con los Blues, con los que ganó trece trofeos en trece temporadas, entre ellos una Liga de Campeones en el 2012.

“Todo el mundo conoce mi amor por este club y la historia que hemos compartido”, afirmó Lampard en el sitio del club.

“Sin embargo, me concentro únicamente en el trabajo a realizar y en la preparación de la próxima temporada. Estoy aquí para trabajar duro, aportar más éxitos al club y estoy ansioso por comenzar”, añadió.

“Es la elección perfecta”, lanzó recientemente Rio Ferdinand, excompañero de Lampard en la selección inglesa, interrogado sobre esta posible nominación. “La gente habla de experiencia y de otras cosas, pero ¿qué experiencia tenía Pep (Guardiola) cuando se hizo cargo del Barcelona? Solo había entrenado a los jóvenes del club”.

Bautizo en Derby County

Lampard dejó Chelsea en el 2014, tras 484 partidos, antes de retirarse en el 2016, después de dos temporadas en el Mánchester City y New York City. Desde el 2018, se instaló en el banquillo del Derby County, de la Championship, segunda división inglesa.

En su primera temporada como técnico, llevó a los Rams a los play-offs de ascenso a la Premier e impresionó en las competiciones coperas eliminando al Mánchester United.

